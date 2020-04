Bez roušky a s davy lidí. Brazilský prezident vyrazil na procházku

- Conversa na entrada do Palácio do Alvorada. . Link no youtube: https://t.co/JYIUWffXYN

Nový koronavirus hodnotí Bolsonaro jako „chřipku“. Obhajuje znovuotevření obchodů a škol a izolaci by nechal výhradně pro starší lidi, kteří jsou nezranitelnější skupinou, aniž by ovšem vysvětlil, jak by to bylo možné provést.