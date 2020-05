Bělorusko nepřijalo žádná opatření a teď chystá i vojenskou přehlídku

"Přehlídku nemůžeme zrušit, prostě nemůžeme. Dlouho jsem o tom přemýšlel... Je třeba si uvědomit, že tito lidé (za války) umírali, možná na viry a jiné nemoci. Ale nevnímali to a nemyslili na to, umírali pro nás, ať to zní sebevíc pateticky," řekl Lukašenko podle agentury BeTA. Dodal, že nechce, aby si někdo myslel, že se polekal koronaviru. Není to tak dlouho, co se nechal slyšet, že jako ideální prevence poslouží vodka, práce na poli a sauna.