Belgie zpřísňuje opatření, hrozí jí celostátní karanténa

„Jestliže nedokážeme snížit počet nakažených koronavirem, bude to naše kolektivní selhání,“ vysvětlila po jednání národní bezpečností rady.

Oznámila zároveň zpřísnění koronavirových opatření: každá domácnost bude muset nově v příštích čtyřech týdnech omezit společenské kontakty na nejvýše pět lidí (dosud to bylo 15 osob) a akcí ve vnitřních prostorech se bude moct účastnit jen 100 lidí (místo dosavadních 200), venku pak jen 200 osob (místo 400).

Předsedkyně vlády dodala, že „opravdu důrazně doporučuje“ všem, u kterých je to možné, aby pracovali z domova. Rovněž na nákupy by měl chodit jen jeden člen domácnosti a omezit pobyt v supermarketu nejvýše na 30 minut.

Za uplynulý týden zaznamenala Belgie přírůstek v průměru 311 nových případů nemoci za den, napsal list The Brussels Times.

Ještě další opatření nad rámec těch celobelgických zavádí provincie Antverpy, na kterou podle včera zveřejněných statistik připadá 47 procent všech nových případů odhalených v Belgii mezi 17. a 23. červencem. V provincii platí zákaz vycházení od 23.30 do šesti hodin ráno s výjimkou těch, kteří míří do nemocnice či do práce.