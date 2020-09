Beckhamovi tajně prodělali covid. David líbal fanoušky, Victoria panikařila

Beckhamovi měli nemoc prodělat v březnu, kdy se nakazili zřejmě na večírku v Los Angeles. Nemoc prodělali následně i členové jejich personálu a někteří příbuzní. Pár navíc následně cestoval do Evropy, kde se konala oslava 21. narozenin syna Brooklyna, které se účastnily další „prvotřídní” celebrity. O tom, že manželé tajně prodělali covid-19, informoval britský bulvární deník The Sun s odvoláním na svoje nejmenované zdroje.

Pětačtyřicetiletý Beckham následně letěl na krátkou návštěvu do Spojených států, kde si plnil povinnosti ve fotbalovém klubu Inter Miami, jehož je spolumajitelem. Tam se měl dostat do velmi blízkého kontaktu s fanoušky, kterým podával ruce a některým podle The Sun měl věnovat i letmý polibek.