Babiš: Vývoj mě znervózňuje, ale volných lůžek máme dost

Pane premiére, čísla hospitalizovaných a lidí s těžkým průběhem covidu v nemocnicích povážlivě rostou. Máte obavy?

Samozřejmě že mě to znervózňuje. Podle posledních informací, které mám k dispozici, je v nemocnicích aktuálně 1034 pacientů, z toho je 179 lidí na jednotkách intenzivní péče a z nich je 121 na umělé plicní ventilaci.

Z nemocnic máme ale hlášeno, že je k dispozici 954 míst pro plicní ventilaci, 66 pro mimotělní oběh, 944 lůžek na JIP a 6671 lůžek s kyslíkem, z nichž jsou 902 ihned volná v pohotovostním režimu pro nemocné s koronavirem.

Jen aby to nevypadalo, že se nic neděje, a pak zase budete překvapený.

Nemějte starost, pane redaktore. Situaci sleduji denně. Od 10. září jsem navíc i velmi obezřetný, pokud jde o informace, data a předpovědi z ministerstva zdravotnictví, protože v minulosti jsem s nimi neměl vždy dobré zkušenosti.

Ostatně to jsem kladl na srdce i ministru Prymulovi, aby resort přímo řídil a situaci osobně sledoval a nenechal se uchlácholit informacemi od různých koordinátorů. A aby lépe fungovala komunikace s kraji, tak jsem kývl na obnovení Ústředního krizového štábu. Takže situaci monitorujeme a máme připraveny i nějaké scénáře.

Jaké konkrétně?

To vám říkat nebudu, ale jsou takové, abychom různé situace zvládli. Ukazuje se, že problémem jsou pozitivní pacienti, kteří nevykazují žádné symptomy. Zůstávají v nemocnicích proto, že se například nemohou vrátit do domova seniorů, a my pracujeme na tom, zda by je šlo přemístit v případě potřeby do lázní.

Co říkáte na to, že v Praze hygienici nestíhají trasovat ani do dvou dnů?

Ano, je pravda, že pražská hygiena je v porovnání s Moravskoslezským krajem poddimenzovaná, ale byl jsem ubezpečen, že se skluzy snižují. Začalo fungovat i sebereportování, takže doufám, že se během několika málo dní situace zlepší.

Už jste také stihl kritizovat Prymulu za styl komunikace. Nelitujete už, že jste z něj udělal ministra?

Určitě nelituji. Je epidemiolog, vysokoškolský profesor, byl náměstkem ministra i ředitelem nemocnice. Je to odborník na svém místě.

Máte ale pravdu, že jsem mu například vytkl, že nouzový stav má nejdříve oznámit vládě a pak o něm mluvit do médií a že by měl navenek omezit komunikaci na středy a pátky, protože on a jeho resort mají spoustu jiné práce než trávit čas na tiskovkách. A také jsem mu kladl na srdce, aby za resort mluvil jen on, nikoli každý ředitel nemocnice a primář.

Jak myslíte, že koronavirus ovlivní volby a výsledek vašeho hnutí?

Mám pocit, že se pandemie covidu stala tématem číslo jedna v krajských volbách. Chtěl bych jen říct, že od roku 2014, kdy jsem vstoupil do vlády, jsem se regiony snažil podporovat bez ohledu na to, jaká strana v kraji zrovna měla hejtmana.

Od roku 2016 jsme souhrnně na silnice 2. a 3. tříd poslali skoro 24 miliard a kraje letos dostanou 260 miliard, zatímco loni to bylo 238 miliard. Je pravda, že z daňových výnosů regiony dostanou o 7,1 procenta méně, ale tuto ztrátu jsme nahradili jinak, takže ve výsledku budou mít kraje letos o 22 mi­liard víc.

Myslím, že je důležité, aby noví hejtmani, ať již budou z jakékoli strany, při této krizi spolupracovali s vládou. Jeden z nejdůležitějších úkolů, který musíme udělat, je zajistit dostatek lůžek v domovech pro se­niory.