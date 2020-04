Babiš: Na školách byla shoda, nejvíc vláda debatovala o svatbách

"Musím říct, že jsme na vládě moc o školství nediskutovali, protože jsem se snažil v pondělí před vládou najít konsensus mezi názory epidemiologů a koaličního partnera a jednotlivých členů vlády, a nakonec se to podařilo," řekl Babiš.

Řešilo se pouze, proč nebudou mít možnost navštěvovat školu ve skupinách také žáci druhého stupně základních škol. Největší debata se tak podle něj vedla o svatbách. Za specifických podmínek a s počtem lidí do deseti budou povoleny od pondělí, s širším počtem osob pak od 8. června.

Přehledně: Kdy se co uvolní? Vláda představila plán až do 8. června

Přehledně: Kdy se co uvolní? Vláda představila plán až do 8. června Domácí

Nejdřív by se už příští týden mohli na vysoké školy omezeně vrátit studenti posledních ročníků, aby se mohly konat například státnice nebo rigorózní zkoušky. Pokud to vývoj šíření nemoci dovolí, pro maturanty se dveře škol otevřou 11. května a skupinám mladších školáků 25. května. Výuka na prvním stupni bude ale omezena doporučením, aby se v jedné skupině učilo pouze 15 dětí bez možnosti průběžně složení skupiny měnit. Účast dětí bude dobrovolná.

U starších žáků a studentů středních škol či učilišť se zatím s návratem do lavic nepočítá.

Ministr školství Robert Plaga to v ČT to zdůvodnil tím, že právě u nejmladších žáků je problém s on-line výukou největší, protože je náročné udržet pozornost dětí. Starost se tak mnohem více přesouvá na rodiče. A ne všichni jsou schopni či ochotni děti učit a raději by je viděli ve škole.