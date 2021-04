Anglie mírní covidová opatření. Podmínkou jsou dva testy týdně

Testy, které poskytnou výsledek do 30 minut, budou zdarma a k dispozici na testovacích místech, v lékárnách a také je bude distribuovat pošta. Rychlotesty jsou už k dispozici školákům a jejich rodinám i těm, kdo musejí docházet na pracoviště.

Podle premiéra je však brzy na rozhodnutí, zda Britové budou moci strávit letní dovolenou v cizině. Potvrdil ale, že vláda bude testovat systém vakcinačních pasů, které mají lidem sloužit jako důkaz, že jsou proti covidu-19 chráněni. To by jim mělo umožnit cestování.

Britové mají nyní zakázáno cestovat na dovolenou do zahraničí, a to až do 17. května. Pak má vzniknout „semaforový“ systém, v němž budou jednotlivé země označeny zelenou, žlutou nebo červenou barvou podle proočkovanosti, počtu nákaz a výskytu mutací koronaviru.