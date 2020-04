Aerolinky se zdráhají vracet peníze za nepoužité letenky

„Měl jsem na 3. května letenku do Petrohradu se zpátečním letem. Před pár dny mi ale přišel e-mail, kterým mi České aerolinie oznámily, že oba lety byly zrušeny. Nic víc, žádná nabídka vracení peněz nebo jiných možností. K tomu byl e-mail celý jen v angličtině,“ svěřil se Právu čtenář z pražského Jižního Města.

„A tak jsem do ČSA zavolal a domáhal jsem se toho, aby mi vrátili peníze. Oni tvrdí, že mi peníze nemůžou vrátit, že mi buď zarezervují let na jiné datum, anebo dají poukaz na nějakou dobu. Já jsem ale měl jet na jednorázovou akci, jinak tam vlastně nepotřebuji jet a o jinou nabídku nestojím, chci zpět své peníze. ČSA si nás berou jako rukojmí svých hospodářských problémů,“ dodal.

„Většina cestujících preferuje změnu termínu na pozdější období nebo voucher,“ tvrdí Vladimíra Dufková, mluvčí Smartwings Group, do níž ČSA patří. Zda probíhá vracení peněz a jak dlouho trvá, ale ani na opakovaný dotaz neupřesnila.

„Peníze mi zatím nepřišly, ale už dvakrát psali, že mají moc práce a že to nějaký čas potrvá,“ řekl Právu zákazník Ryanairu. O vrácení žádal před dvěma týdny. Podobnou zkušenost prodělala i Nela z Prahy, která měla původně před měsícem letět s manželem do Anglie, ale cestu zhatila karanténa. Na vrácení peněz dodnes čekají.

Na cestovatelských fórech tuzemští zákazníci různých aerolinek běžně uvádějí, že na peníze čekají už měsíc. „Většina dopravců nabízí cestujícím, kterým byl zrušený let, voucher v hodnotě nevyužitých letenek. V případě, že ho cestující nebude moci využít, může jej po uplynutí platnosti, tj. zpravidla po roce, refundovat a získat zpět peníze,“ řekla Právu ředitelka letenkového portálu Student Agency Věra Janičinová.

Pokud aerolinka či prodejce odmítá vrátit platbu za zrušenou letenku nebo vůbec nekomunikuje a zákazník platil kartou, může se také zkusit obrátit na svou banku se žádostí o tzv. chargeback. O ten lze zpravidla požádat maximálně do 30 dní od data letu.

Aerolinky po celém světě patrně přijdou o více než polovinu příjmů. Celkem by na tržbách měly ztratit 314 miliard dolarů (7,7 bilionu korun), vyplývá z odhadu Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu (IATA). Společnosti i cestovatelé vyhlížejí, kdy by se mohlo znovu létat. „Budeme rádi, pokud by se provoz začal pomalu oživovat od června tohoto roku,“ řekl Právu mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.