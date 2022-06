Očima Saši Mitrofanova: Čas házet kamení? Ne, raději dovolenou

Je tady prostě snaha zavřít nebo přivřít oči nad ruskou agresí na Ukrajině a dělat, jako kdyby nebyla. Což o to, na ruské straně je to víceméně očekávané, když vás den co den masíruje státní propaganda a jiný názor znamená pokutu nebo vězení. Na opačné straně to ale hrozí opakováním proslulého Churchillova výroku: „Zvolili hanbu. Budou mít válku.“