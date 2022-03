KOMENTÁŘ: Putin zapomněl na Pyrrha – Alex Švamberk

Možná by se rád viděl jako car Alexandr I., který porazil Napoleona a vstoupil v čele svých vojsk do Paříže. Určitě vnímá paralely s Kateřinou II. Velikou, která získala Krym. V pátek 18. března se konala na stadionu v Lužnikách mamutí oslava výročí připojení Krymu, kde Putin pronesl projev před sto tisíci lidmi. Co taky jiného na stadionu dělat, když jsou ruští sportovci v mezinárodní izolaci a žádná rocková hvězda tam nemůže přijet. Tak vystoupí alespoň Putin.