KOMENTÁŘ: Javeliny stačit nebudou, jenže Západ nemá plán – Alex Švamberk

Rusové však hlavně postupují na jihu. Sevření Mairupolu a zničení Volnovachy ukazuje, že Moskva chce zajistit pozemní cestu na Krym. Ovládnutí Chersonu mu zase má zajistit vodu a další postup na Mykolajiv a k Oděse ukazují, že by Moskva nejraději Ukrajincům odepřela přístup k moři.

Obě strany sice označují vzájemná jednání na nadějná, jenomže z nich nic konkrétního nevypadlo. Jak před týdnem uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron, nic nenasvědčuje tomu, že by se Vladimir Putin rozhodl svou agresi ukončit. Jednání Kremlu pomáhají odpoutat pozornost od postupu vojsk a snaze se na Ukrajině usadit. Těžko si lze přestavit, že by pro něj klíčové oblasti Rusko opustilo, i když je nemusí rovnou anektovat. Nějaká vazalská na Kremlu zcela závislá republika by mu postačila, alespoň prozatím.