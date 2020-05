Lékař zachránil život kardiochirurgovi, který ho zachránil před 20 lety

Kardiochirurg Chandra pracuje v Nemocnici sv. Jiří ve čtvrti Tooting na jihu Londýna. S vážným zápalem plic vyvolaným infekcí koronavirem skončil v epsomské nemocnici v hrabství Surrey a jeho stav byl vážný. Tam se potkal s Rahmanem, kterému v roce 1999 provedl bypass poté, co byl do jeho pracoviště přijat s život ohrožujícím ucpáním jedné ze srdečních arterií.

„Byl to skvělý pocit vidět pana Chandru, jak odchází z naší epsomské nemocnice poté, co se zotavil ze zápalu plic souvisejícího s onemocněním covid-19,” řekl Rahman pro deník The Evening Standard.