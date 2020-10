Kropenky v kostelech kvůli covidu dokropily. Němečtí kněží pořizují dávkovače

„Byl to experiment a my jsme si řekli, že když to nebude dobře přijato, nebo pokud nám to nebude vyhovovat, tak ho dáme pryč. Ale zůstal tady a jsme s ním spokojení,“ řekl Kaufmann. Brzký návrat svěcené vody do kropenek neočekává a nevylučuje, že k němu nakonec nikdy nedojde.