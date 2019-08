Australské město sužuje tajemný bandita v kápi a dlouhém plášti

Slovo pokus je na místě, protože první činy maskovaného muže příliš úspěšné nebyly. Na konci června přepadl golfový klub nedaleko městečka Bloomfield. Pokusil se ukrást věc, o které si myslel, že je bankomat, ovšem byla to čtečka kreditních karet.

O dva týdny později udeřil maskovaný muž podruhé. Tentokrát se pokusil vykrást už opravdový bankomat v supermarketu ve městě Orange. Podle záznamů se do přístroje snažil dostat zhruba hodinu, ale nakonec musel odejít z prázdnýma rukama.

Jak varuje policie, záběry na kápi a dlouhý plášť se mohou sice zdát zábavné, lupič však může být nebezpečný. To dokládá jeho čin o týden později, opět ve městě Orange. Tentokrát zločinec přepadl v hotelu jednoho ze zaměstnanců a vyzbrojen byl puškou a nožem.

Nepoštěstilo se mu ani tentokrát. Dlouho se snažil dostat do bankomatu a následně do pokerového automatu. Nakonec se musel spokojit pouze s tržbou na baru. Při útěku přeskočil plot oddělující pozemek hotelu a zmizel po kolejové trati do tmy.