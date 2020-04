Zlom v boji s koronavirem? Češi mohou používat aplikaci eRouška

Díky aplikaci eRouška budou moci hygienici snadněji, efektivněji a rychleji dohledávat lidi, s nimiž v poslední době nakažení přišli do styku a u nichž je vysoké riziko nákazy.

„Výhodou pro uživatele je zejména skutečnost, že v případě, že u nich nákaza propukne, dokážou snadno a rychle předat hygienikům své kontakty za poslední dny a hygienu navíc upozorní i na kontakty s těmi, které nemohou osobně znát,“ prohlásil Vojtěch Komenda, jeden z autorů aplikace eRouška.

„Všichni se chceme vrátit k našemu běžnému životu a chceme, aby plošná karanténa co nejdříve skončila. Proto musíme každý, kdo může, pomoci hygieně dnešní situaci zvládnout. Přijali jsme za své nošení roušek na veřejnosti. Ale aby mohla plošná karanténa skončit co nejdříve, musí být každý z nás schopen co nejrychleji a nejpřesněji předat seznam osob, se kterými se setkal v posledních dnech před odhalením nákazy. A k tomu slouží nová aplikace eRouška,“ zdůraznil Komenda.

Součást Chytré karantény

Aplikace vznikla jako součást Chytré karantény. „Výrazně ulehčí a extrémně zrychlí hygienikům vyhledávání osob potenciálně nakažených koronavirem s naprosto minimálním dopadem na soukromí uživatele. Aplikace slouží jako automatický notýsek, do kterého se zapisují anonymní ID zařízení, se kterými jste přišli do styku. Tento notýsek je uložen jen ve vašem telefonu a o odeslání hygieně rozhodnete jen vy sami, pokud vás o to pracovník hygieny požádá,“ uvedl jeden z autorů aplikace eRouška.

Zdůraznil přitom, že tento přístup neeviduje polohu uživatele, což je jednou z jeho největších předností. Aplikace využívá technologii Bluetooth a ukládá anonymizovaná data o mobilních zařízeních s instalovanou eRouškou pouze do telefonu majitele. Právě pomocí zmiňovaného bezdrátového standardu pozná zařízení, která se nacházela v dosahu daného uživatele. Jak je z řádků výše patrné, důležité je, aby mělo aplikaci nainstalovanou na svém chytrém telefonu co nejvíce lidí.

„Měří a ukládá přitom sílu Bluetooth signálu. Pokud uživatel eRoušky zjistí, že má pozitivní test na koronavirus, může data z telefonu využít a předat anonymizovaná ID aplikací, se kterými se setkal, při epidemiologickém šetření hygienikům. Hygienik se při rozhovoru s nakaženým zeptá, jestli používá aplikaci eRouška a zda chce sdílet data ze svého telefonu. Uživatel pak odešle anonymizovaná data,“ vysvětlil Komenda.

Aplikace eRouška Foto: erouska.cz

V zahraničí již úspěšně funguje

Podobný koncept není ve světě ojedinělý, úspěšně podobné aplikace využívají v zemích, jako je jako Singapur, Jižní Korea a připravuje se na Slovensku a v zemích západní Evropy, jako je například Švýcarsko či Francie. „Žádáme každého, kdo má vhodný telefon, aby nám s pomocí aplikace eRouška pomohl v boji proti koronaviru,” apeloval Komenda.

„Pouze prověření hygienici mají přístup k zabezpečenému rozhraní, ve kterém mohou spárovat identifikátory z aplikací s telefonními čísly, která uživatelé zadali při registraci. Hygienici takto získají pouze telefonní kontakty daných uživatelů aplikace eRouška. Žádné další informace týkající se těch uživatelů eRoušky, kteří s nakaženým přišli do styku, nebudou mít k dispozici. Stejně jako nebudou mít k dispozici data o zařízeních, která eRoušku nainstalovanou nemají. Hygienci pak mohou ty, které vyhodnotí jako rizikové, kontaktovat mnohem rychleji, než v případě dosavadního ručního dohledávání lidí, s nimiž mohli být nakažení v kontaktu,“ doplnil jeden z autorů aplikace.

Zapojit se lidé mohou do celého projektu velmi jednoduše, stačí stáhnout a nainstalovat tuto aplikaci eRouška. „Aplikace poté běží na pozadí se zapnutým Bluetooth a sbírá anonymizovaná data o mobilech ve svém okolí, které mají eRoušku také nainstalovanou,” prohlásil Komenda.

Program je k dispozici samozřejmě zadarmo. Stahovat jej však v současnosti mohou pouze majitelé přístrojů s operačním systémem Android, nicméně v plném proudu jsou práce na verzi pro iOS od Applu.