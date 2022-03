Nastane kolaps českých firem a úřadů? Ruští IT dodavatelé nesplní své závazky, varuje NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) v pondělí varoval úřady, společnosti a organizace z Česka před hrozbou, že dodavatelé IT služeb a produktů z Ruska nedodrží své smluvní závazky. To by mohlo v krajním případě ohrozit funkčnost subjektů v Česku, NÚKIB přitom tuto hrozbu považuje za „velmi pravděpodobnou“.