Rusko utnulo v ukrajinském Chersonu internet i mobilní služby, hlásí Kyjev

To, že nešlo o nadsázku, potvrdil později ředitel sekce pro elektronický boj na ministerstvu obrany USA Dave Tremper na konferenci C4ISRNET, když společnost pochválil, jak snadno a rychle se s ruskou agresí vypořádala. Inženýři Starlinku to prý zvládli „pomocí jediného řádku kódu“, citoval vyjádření ředitele server Breaking Defense.

„Z pohledu technologa elektronické války je to fantastické. To paradigma a způsob, jakým to dokázali, mi trochu vyráží dech. Způsob, jakým se Starlink dokázal modernizovat, když se objevila hrozba… I my potřebujeme tohle umět. Musíme být schopni měnit své postoje k elektromagnetické válce, být schopni velmi dynamicky měnit to, co se snažíme dělat, aniž bychom při tom ale přišli o naše schopnosti,“ prohlásil Tremper.