Těžký život civilistů během války. Slováci lákají na edukativní hry zadarmo

„Někteří píší, jiní dokumentují, další pomáhají materiálně. My tvoříme videohry. A ty už dávno nejsou jen o zábavě. Pomáhají chápat zkušenosti a zážitky, kterými si hráč v reálném životě nikdy nemusel projít. Cílem naší iniciativy je pomocí her přiblížit co největšímu publiku obraz o situaci u našeho východního souseda,“ uvedla jedna z organizátorek nového projektu Veronika Golianová.

Všechny hry jsou k dispozici zadarmo na webu playforukraine.eu. Aktuálně je k mání pět titulů a další jsou v přípravě. Na stránky přitom herní tvůrci mohou připojit vlastní hry, které nějak souvisí s válečnými konflikty.

Ukázka ze hry Between the Siren's Call Foto: archív tvůrců

Ukázka ze hry Point of No Return Foto: archív tvůrců

Jednou z her zařazených do projektu je Point of No Return. Ta hráče přenese do válkou zmítaného města, přičemž jeho úkolem bude dostat se na okraj – a zachránit si tak holý život. Disinfo-Checker ukazuje, že války se nevedou jen na bojištích, ale také v kyberprostoru.

Ve videohře 3 slova si hráči vyzkouší simulaci hoaxu, náročného rozhovoru s rodiči i to, jaké to je, vyrovnat se s mentálně náročnou situací. Between the Siren's Call je atmosférická adventura, která hráčům ukáže, jaké to je, skrývat se před bombardováním a dalšími nástrahami, kterým musí lidé ve válce čelit.

Tvůrci jednotlivých titulů věří, že „hry jako moderní vzdělávací nástroj poslouží k lepšímu pochopení konfliktu a pomohou rodičům či školám otevřít diskusi s dětmi o tom, co se děje za našimi hranicemi“.

Za iniciativou stojí herní studia a iniciativy Impact Games, Incidental Minds, Bored Monkey, Slovak Game Developers Association, Bratislava Game Jam a Dark Vision Games.

Ukázka ze hry Disinfo-Checker Foto: archív tvůrců