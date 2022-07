Set-top-box od O2 poslechne na slovo, fungovat bude jako multimediální centrum

Díky platformě Android TV nebude sloužit novinka pouze pro příjem O2 TV. Do zařízení bude možné instalovat celou řadu aplikací, které jsou k dispozici v rámci televizní platformy od Googlu – řeč je například o různých streamovacích platformách, jako je Netflix, HBO Max či Spotify, ale například také o hrách. Ty pak bude možné hrát jen s pomocí dálkového ovladače.

Novinka má nicméně lákadel více, například ovladač s podsvícenými tlačítky. „Je to sice drobnost, ale pro mnoho zákazníků to bude vyslyšení jejich přání. Ovladač sám rozpozná, že je tma, když ho pak kdokoli vezme do ruky, automaticky se rozsvítí. Takže i potmě – třeba během titulků – půjde snadno najít a stisknout správná tlačítka. Navíc díky připojení prostřednictvím Bluetooth není potřeba mířit přímo na set-top-box,“ konstatovala ředitelka digitálních služeb a O2 TV Dana Tomášková.