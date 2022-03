Nokia zajišťovala v Rusku špehovací sítě FSB

Když telekomunikační firma Nokia na začátku března oznámila přerušení dodávek do Ruska, nezmínila se o tom, že se tam řadu let vědomě podílela na propojení sítě největšího ruského mobilního operátora MTS s nejsilnějším nástrojem ruské vlády pro digitální sledování. Napsal to list The New York Times (NYT), podle kterého finská společnost vazbu na špehovací systém tajné služby FSB podpořila vybavením, softwarem i poradenstvím.