Jak funguje záhadný svět proputinovských facebookových stránek

Miliony lidí si prohlédly příspěvky, které Putina vykreslují jako usměvavého, laskavého a mírumilovného. Redaktoři BBC sledovali činnost takzvaných Putinových superfanoušků a zjišťovali odkud pocházejí. Velké proputinovské facebookové skupiny přitom analyzovali s pomocí výzkumníků z londýnského think tanku Institute for Strategic Dialogue (ISD).

Obecně lze říci, že zmíněné skupiny Putina vykreslují jako hrdinu, jenž se postavil Západu. Na snímcích se ruský vůdce často „sebevědomě prochází, drží štěňata, toužebně hledí do kamery, salutuje vojákům a jezdí na řadě divokých zvířat, včetně medvědů a lvů,” píše BBC.

Provozování duplicitních účtů může být porušením pravidel Facebooku, uvádí ISD. Vedoucí výzkumník Mousatafa Ayad vysvětlil, že se v tomto případě jedná o takzvaný „astroturfing” – tedy internetovou operaci, do níž je zapojeno více profilů a jejímž cílem je vytvořit dojem širší občanské podpory. Kampaň „vytváří zdání široké podpory pro Putina a Kreml ve stínu invaze a spoléhá se na neautentická svědectví, aby dosáhla svého cíle”, uvádí se ve zprávě ISD.

Hasmik, která je z Arménie a tvrdí, že je novinářka, nyní pomáhá spravovat šest proputinovských skupin. Na dotaz, jak se k tomu dostala, odpověděla, že skrze lidi, kteří to dělali dříve než ona. Říká, že peníze za spravování skupin nedostává.

Je obtížné zjistit, co lidi za zmíněnými facebookovými účty motivuje. Není zde žádné zjevné spojení s ruskou vládou a na rozdíl od jiných známých ruských dezinformačních kampaní není síť nijak rafinovaná a lidé, kteří se na ní podílejí, své záměry neskrývají. Nelze však vyloučit, že síť má nějaké vazby na ruské úřady nebo proputinovské subjekty v Rusku. Mnoho lidí ve světě zároveň podporuje Putinův protizápadní postoj.

Putin je jedním z mála světových lídrů, kteří nepoužívají sociální sítě, a na facebooku nemá žádný oficiální účet. Údajně nemá ani chytrý telefon. Podle svého mluvčího Putin sociální sítě jednoduše „nepotřebuje”, protože by mu „nedaly nic, co by už neměl”.