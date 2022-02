Hackeři mohou ochromit Rusko. Žádný kyberútok se ale nechystá, potvrdil Bílý dům

Biden už během týdne prohlásil, že Američané na Ukrajině válčit nebudou. A evidentně to platí i o útocích v kybernetickém světě.

„Zpráva o kybernetických útocích je naprosto mimo mísu a vůbec neodráží to, o čem se ve skutečnosti diskutuje, a to v jakékoliv podobě nebo formě,“ uvedla v prohlášení mluvčí Národní bezpečnostní rady Bílého domu Emily Horneová.

Foto: U.S. Embassy Prague

Reagovala tak na zprávu serveru NBC News, podle kterého má Biden na stole hned několik možností, jak kyberútoky provést. To přitom potvrdily serveru čtyři různé zdroje.

Jeden ze scénářů počítá s tím, že by bylo přerušeno internetové připojení napříč celým Ruskem. Kybernetické útoky by nicméně mohly být směřovány také na železniční výhybky, což by prakticky vyřadilo vlaky, kterými je dopravována vojenská technika na Ukrajinu, z provozu.