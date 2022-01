Zdi se za studené války budují lépe než mosty

Ani ne o měsíc později se 2. prosince 1989 setkal u pobřeží Malty na palubě jachty Maxim Gorkij americký prezident Bush s ruským prezidentem Michailem Gorbačovem. Tam sice nebyla podepsána žádná smlouva, ale Gorbačov řekl: „Svět opouští jednu epochu a vstupuje do další... Výhrůžky silou, nedůvěra, psychologický a ideologický boj by měly být minulostí.“

Bez snahy prolomit ledy z obou stran a poslouchat i to, co říká Moskva, se nebezpečná situace studené války hrozící přerůst v horkou hned tak nezmění. A místo vzpomínek na krátkou éru oteplování se vracejí vzpomínky na doby železné opony s raketami za humny. Ukazuje se, že je snazší stavět zdi, to jde i z jedné strany, než budovat mosty, protože na to jsou potřeba strany obě.