Dantovo peklo se probudilo v Bolevci. „Sopka Krakatoa“ nemilosrdně kosila své oběti

„Bylo mi 10 let a třetím rokem zuřila 1. světová válka. Ráno 25. května 1917 mě maminka poslala do řeznictví pro maso. Prodávalo se na příděl a u krámu už stála dlouhá fronta. Šel jsem nerad, ale věděl jsem, že máma půjde do jiné fronty čekat na chléb. Táta narukoval do Lvova, kde spravoval rozbité lokomotivy. Moje sestra Libuška byla ještě malá a zůstala doma s babičkou. Když už jsem byl na schodech, rozkřiklo se, že se na všechny maso nedostane. Někteří na konci fronty to vzdali a odcházeli, my, co jsme byli blízko okének s pulty, jsme zůstali. Najednou se ale ozvala strašlivá rána, začala padat ze zdí omítka, sypalo se sklo z oken, dveře vyletěly z pantů a lidé padali na zem. Nastala ohromná panika a všichni bezhlavě prchali, ani nevěděli kam. Ti uvnitř šíleně křičeli, prodírali se ven a zmateně pobíhali. Já se přitiskl ke zdi, aby mě dav nesmetl. Ve chvilce byl krám prázdný. I řezníci zpanikařili a rychle zavírali. Jen jeden stál jako solný sloup a mumlal: ‚Konec světa, konec světa.' Já v té chvíli nemyslel na to co se děje, využil jsem náhlého osamocení u pultu a požádal o maso. V rychlosti jsem ho popadl a hnal ven, kde byl vidět divný kouř. Pln zvědavosti, jako kluci v tomto věku, jsem vylezl na protější strom. Chtěl jsem vědět co se stalo a za zvuku sirén jsem uzřel v dálce šlehat plameny a slyšel další výbuchy…