Finanční poradna: Jak ovlivní vyšší poplatek za vklad do katastru zájemce o nové bydlení

V případě, že jste kupní smlouvu uzavřeli již v roce 2019, záleží na tom, kdy konkrétně byl návrh na vklad kupní smlouvy podán. Pokud jste to stihli ještě do konce loňského roku, poplatek činí tisíc korun bez ohledu na to, že katastr do 1. ledna 2020 o vkladu nerozhodl. Pokud jste ale návrh podali až v roce 2020, poplatek ve výši dva tisíce korun se vás již týká.