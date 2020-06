Zelená cesta z krize. Rakušané a Němci výrazně navýší příspěvek na nákup elektromobilu

„Chceme při cestě z korona krize investovat do budoucnosti,” uvedla podle serveru listu Der Standard Gewesslerová s tím, že právě snaha o podporu elektromobility je takovou investicí.

Německo rovněž v rámci balíčku investuje 2,5 miliardy eur do podpory výstavby obchodní sítě pro prodej elektromobilů a do podpory výzkumu v této oblasti. Stejnou částku chce investovat do podpory městské a regionální veřejné dopravy.