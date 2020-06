Německá vláda dá na podporu ekonomiky další 3,5 bilionu korun

Od 1. července do 31. prosince se tak dočasně sníží základní sazba z 19 procent na 16 procent. Snížená sazba pak klesne v tomto období ze 7 na 5 procent.

Další překlenující pomoc vláda nabídne odvětvím, která koronavirová krize zasáhla obzvlášť silně. Týká se to například hotelů, klubů, barů, cestovních kanceláří, ale také profesionálních sportovních klubů v nižších ligách. Tyto podniky mohou získat po dobu tří měsíců až 150 tisíc eur (4 miliony korun) měsíčně na úhradu fixních nákladů.

Koalice zavrhla podporu automobilového příspěvku prostřednictvím příspěvku státu na nákup nového benzinového nebo dieselového vozu. Poptávku po benzinových a dieselových autech by měla oživit nižší DPH, uvedl předseda CSU Markus Söder.

Stát naopak přispěje v rámci „ekologické” prémie řidičům, kteří si pořídí nový elektromobil, 6000 eur (160 tisíc korun). Kromě toho vláda investuje 2,5 miliardy eur do podpory výstavby obchodní sítě pro prodej elektromobilů a do podpory výzkumu v této oblasti. Stejnou částku chce investovat do podpory městské a regionální veřejné dopravy.