Za dva měsíce války inkasovalo Rusko za paliva od zemí EU přes 1,5 bilionu korun

Do neevropských destinací sice země zvýšila dodávky ropy o 20 procent, podle výzkumu to je ale jen kapka v moři. „Zásilky ropy do Indie, Egypta a dalších ‚neobvyklých‘ destinací pro ruský export přitáhly velkou pozornost a naše data ukazují jasný nárůst od téměř nulové základny. Dodávky do těchto nových destinací však zdaleka nejsou dostatečné k vyrovnání poklesu vývozu do Evropy,“ uvádí autoři ve svých zjištěních.