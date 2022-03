Unii štěpilo embargo na ruské energie

„Energetické sankce jsou způsobem, jak přestat pumpovat peníze do Putinových válečných kufrů,“ řekl Kariňš. Jeho země patří spolu s dalšímu pobaltskými státy a Polskem k hlavním zastáncům ukončení dovozu ruské ropy či plynu.

Naproti tomu Německo, Nizozemsko či Maďarsko to z ekonomických důvodů odmítají. Rutte prohlásil, že shodu na sankcích neočekává.

Podle belgického premiéra Alexandera De Crooa by členské země Unie neměly schvalovat takové protiruské sankce, které by zbytečně oslabily jejich ekonomiky. „Sankce by měly mít vždy mnohem větší účinek na ruskou stranu než na naši,“ ­řekl.

I lucemburský premiér Xavier Bettel vyloučil nové sankce. „Pokud je chceme mít, musíme je mít jako reakci na něco,“ řekl na obhajobu svého postoje.

Při zřejmě dlouhé debatě o sankcích měly být podle vysoce postaveného činitele EU na stole různé možnosti. Lídři se podle něj mohli bavit o rozšíření sankcí proti ruským bankám či o zavedení obchodních omezení. Dohoda na energetickém embargu se prý zatím jevila jako nepravděpodobná.

Další plyn z USA

Finská premiérka Sanna Marinová zdůraznila, že sankce uvalené na Rusko budou méně účinné, pokud Moskvě pomůže Peking. Postoj Číny je podle ní klíčový a summit by o něm měl diskutovat.

Slovenský premiér Eduard Heger řekl, že EU by měla připravit tým, který Ukrajině po válce pomůže s reformami. Unijního summitu se měl zúčastnit i prezident USA Joe Biden. Podle deníku The Washington Post, který se odvolával na tři americké představitele obeznámené s věcí, se jeho vláda chystala oznámit významnou iniciativu směřující k dodávkám zkapalněného zemního plynu do Evropy.

Bidenův poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan řekl podle listu The Guardian, že iniciativa bude oznámena v pátek. Podle jednoho z amerických představitelů má zajistit dodávky amerického zemního plynu a vodíku pro Evropu.

Nové sankce neprosazovala ani G7, skupina sedmi ekonomicky nejvyspělejších zemí, jejíž jednání se konalo před summitem EU.

„Zdůrazňujeme naše odhodlání uplatnit vůči Rusku vážné důsledky, a to včetně plného provedení již zavedených hospodářských a finančních opatření. Budeme i nadále úzce spolupracovat, a to i při zapojení dalších vlád do přijímání podobných restriktivních opatření, jaká již zavedli členové G7,“ uváděl podle webu Politico návrh usnesení.