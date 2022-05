Slovensko sníží závislost na ruském plynu o dvě třetiny

Dodávky z Norska by měly pokrýt 32 procent spotřeby plynu na Slovensku. Podle Sulíka má Slovensko zajištěny stabilní dodávky plynu do konce roku 2023. „Od 1. června bude realita taková, že jsme snížili závislost na ruském plynu o 65 procent. Ruský plyn budeme ovšem dál nakupovat, abychom co nejvíce naplnili zásobníky. Žádný plyn nenakupujeme dráž než ten z Ruska,“ zdůraznil ministr hospodářství.