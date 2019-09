Slovensko odvážně a razantně snižuje daně. V Česku se o tom už ani neuvažuje

„ČR jde naproti tomu cestou navyšování výběru daní po dvou liniích. Jedna je ta, kterou zde vlády mají v oblibě, protože se dá zabalit do bohulibých vět o zdraví lidu. Tedy v případě spotřebních daní u cigaret a alkoholu. Druhá linie už tak atraktivně nevypadá a jde cestou rozšiřování daňového základu. Aktuálně skrze EET pro všechny, ať to stojí, co to stojí,” dodal ekonom.