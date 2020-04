Schillerová: Podpora ekonomiky už stála 1,2 bilionu korun

„To představuje 20,7 procenta HDP a řadí nás nejen na evropské úrovni mezi země, které do záchrany své ekonomiky uvolňují naprosto nejvíce," uvedla Schillerová.

Nouzový stav se prodlužovat nebude. Babiš to nechce a Hamáček mu ustoupí Domácí

„Jsou to úplně fantasmagorická čísla. Podpůrné programy nefungují, zejména malí podnikatelé si stěžují, že jejich žádosti jsou zamítány," reagoval v pořadu předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Premiér Andrej Babiš (ANO) 18. března uvedl, že vláda by mohla na základě analýz poskytnout na podporu podnikatelů a firem postižených šířením koronaviru až jeden bilion Kč. Na přímou pomoc by podle něj mělo směřovat zhruba 100 miliard korun a na záruky 900 miliard korun. Vláda tento týden už podruhé zvýšila schodek státního rozpočtu letos, a to na 300 miliard korun.