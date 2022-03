Ruský plyn zatím proudí podle smluv

Společnost nenakupuje plyn přímo od ruského Gazpromu, ale od stálých evropských partnerů, zejména firem RWE Supply and Trading a MWM CEEnergy. Změna smluv mezi dodavateli innogy a Gazpromem by se tak innogy nedotýkala stejně jako zákazníků této firmy. „Máme nakoupeno na rok až dva dopředu,“ dodal Chalupský.

Co se týče smluv s Ruskem, není podle zdroje Práva, který si nepřál být jmenován, jasné, jestli je změna měny při platbách aktuální, nebo by se realizovala v průběhu příštích let. Koneční dodavatelé v Česku nakupují standardně v eurech a dolarech. „U velké pětky, tedy dodavatelů poslední instance, je velká stabilita a jistota pro trh,“ uvedl zdroj.

Pokud platbu v rublech přijmou, Rusko by podle Křečka mohlo i do budoucna diktovat podmínky. V případě plateb rublem, který je značně volatilní, by se muselo pojišťovat kurzové riziko, a to by mohlo vést k dalšímu růstu cen pro zákazníky.