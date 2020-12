Restaurace si příště rozmyslí, jestli znovu otevřít, řekl šéf asociace

Rizikové skóre v protiepidemickém systému PES v neděli stouplo o sedm bodů na 64, což odpovídá přísnějšímu čtvrtému stupni pohotovosti, který obnáší i opětovné uzavření restaurací a obchodů. Dostane-li se však index PES do vyššího pásma, neznamená to automaticky změnu opatření, pro zpřísnění musí v pásmu zůstat tři dny. Vicepremiér Karel Havlíček ale již připustil, že je ČR jen krůček od zmiňovaných opatření. Další postup byl v pondělí na programu jednání vlády.

V současnou chvíli by proto Stárek restauratérům doporučil, aby počítali s variantou brzkého uzavření. „Další ztráty následně vznikají kvůli nákupu velkého množství zásob. Nelze to ze dne na den uzavřít. Likvidace potravin je na základě platných předpisů mnohem složitější než jejich nákup,“ vysvětloval šéf asociace.

Za možné řešení přitom označoval nastavení jako v okolních zemích. Jako konkrétní příklad následně uvedl Rakousko, kde se kompenzace pohybují kolem 70 procent obratu z loňska. „V jednotlivých oborech by se porovnalo, jaké propady nastaly za letošní rok oproti stejnému období loni, následně by se odečetly dosavadní kompenzace a podnikatelům by se dorovnalo, o co letos přišli,“ nastínil jeden z možných přístupů.