RegioJet začne v sobotu jezdit z Prahy do Kyjeva

Pro držitele ukrajinských pasů bude jízdenka z Prahy do Lvova stát 229 korun, do Kyjeva 639 korun. RegioJet zavedením spojení reaguje na vysokou poptávku ukrajinských rodin, které se chtějí vrátit za příbuznými a přáteli, uvedla v tiskové zprávě manažerka zahraničních projektů Tereza Ptáčková. Mnoho Ukrajinců se vrací i přesto, že Rusové na jejich zemi stále útočí.

Dosud lidé jezdili hlavně autobusy a platili 1000 až 1200 korun za jízdenku do Lvova. Autobus ovšem trávil v koloně na hranicích pět až osm hodin. Vlaky Českých drah na Ukrajinu ani před válkou nejezdily.

Humanitární vlak přivezl do Česka přes 70 uprchlíků. Většina míří za rodinou.

Cestující RegioJetu budou muset v Přemyšli přestoupit do ukrajinské soupravy, protože na Ukrajině jezdí vlaky na jiném rozchodu. Vlak jede z Prahy přes Bohumín, Katovice a Krakov do Přemyšle a pokračuje přes Lvov do Kyjeva.