Přehledně: Které obchody jsou otevřené a pro koho

Hornbach umožňuje online objednávky. Ty lze objednat buď domů, nebo je lze rezervovat pro vyzvednutí v prodejně. Prodejny jsou otevřené pro OSVČ v rámci velkoobchodního prodeje ve všední den buď od 7 do 16, nebo od 7 do 18 hodin – otevírací doba jednotlivých prodejen se liší. O víkendu jsou prodejny pro velkoobchodní prodej otevřeny od 8 do 16 hodiny, některé prodejny budou v sobotu otevřeny i do 18 hodin. Podnikatel by se měl prokázat živnostenským oprávněním, jiným osvědčením o podnikatelské činnosti nebo Profikartou, kterou hobby market velkoobchodním zákazníkům vystavuje.