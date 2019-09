Portfolio pro Jourovou je zklamáním, soudí ekonomové. Politolog mluví o sladké pomstě

„Jourová nedosáhla na žádné z ekonomických portfolii. Vzhledem k tomu, že deklarovaným cílem české vlády bylo získání právě ekonomického portfolia, jedná se o neúspěch českých vyjednávačů. Získání ekonomického portfolia – i pokud by k němu nenáležel vicepředsednický post – by bylo objektivně úspěchem, což se o získání portfolia evropských hodnot a transparentnosti říci nedá, byť je oslazeno viceprezidentským křeslem,” řekl Novinkám ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

Portfolio Věry Jourové: je to drsný vzkaz České republice a totální selhání vyjednávacích schopností české vlády. Ani náhodou se vláda nepřiblížila svým cílům získat silné ekonomické portfolio nebo digitální agendu. Drsně to ukazuje minimální český vliv na novou Komisi. 4/x

„Popravdě řečeno vždy mi připadá poněkud úsměvný postup, kdy je nominován do Komise - či vlády či jiné instituce - nějaký zástupce a teprve poté se k němu hledá portfolio. Z toho logicky musí vyplývat, že následný sbor zástupců je sporem politiků, nikoliv odborníků na danou oblast – a to je podle mého soudu principiálně chybně,” řekla Novinkám ekonomka Next Finance Markéta Šichtařová. Každý politik by se podle ní měl v dané oblasti orientovat nadprůměrně.