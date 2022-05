OPEC zvažuje vyloučení Ruska z dohody o těžbě ropy, píše list

Pokud by Rusko nebylo součástí dohody, mohlo by to otevřít cestu Saúdské Arábii, Spojeným arabským emirátům a dalším zemím z OPEC k výraznému zvýšení těžby ropy. To požadují USA a evropské země, protože invaze na Ukrajinu poslala ceny ropy nad 100 USD za barel.