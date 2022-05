Na moři se hromadí miliony barelů s ruskou ropou

A to navzdory tomu, že vývoz ruské ropy po moři tento měsíc zatím klesl na 6,7 milionu barelů denně z únorových 7,9 milionu barelů denně.

Náklad ropy bez určení místa se na celkovém objemu nákladu ropy nyní podílí z 15 procent. To je také rekord. Část této ropy může být tranzit k neznámým odběratelům, zbytek by mohl být neprodaný náklad.

Většina barelů ruské ropy směřuje do Asie, hlavně do Číny a do Indie. Objemy pro Evropu se ale také před očekávaným zákazem zvýšily.