Levnější než Gazprom. Bulharsko bude brát zkapalněný plyn z USA

„Od června byly dohodnuty dodávky zkapalněného zemního plynu do Bulharska za nižší ceny, než jsou ceny Gazpromu,” uvedla v prohlášení bez bližších podrobností bulharská vláda.

Bulharsko dohodou s Američany reaguje na zastavení ruských dodávek. Ruská plynárenská společnost Gazprom přerušila dodávky plynu do Bulharska a Polska 27. dubna. Vysvětlila to tím, že místní plynárenské podniky PGNiG a Bulgargaz odmítly za plyn platit v rublech.

Bulharsko spotřebuje ročně zhruba tři miliardy metrů krychlových plynu. Před zastavením dodávek od Gazpromu pocházelo 90 procent suroviny z Ruska. Zpráva agentury Reuters ani oznámení bulharské vlády neuvádějí, kolik plynu by měli nově dodávat Američané, a není tedy jasné, jak velký podíl poptávky by to mohlo pokrýt.