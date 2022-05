Gazprom zastavil veškeré dodávky plynu do Nizozemska

Společnost GasTerra však uvedla, že taková opatření by mohla porušovat sankce Evropské unie a že platební cesta představuje příliš mnoho finančních a provozních rizik.

Rozhodnutí nizozemské firmy má u vlády podporu. „Chápeme rozhodnutí GasTerra nesouhlasit s jednostranně uloženými platebními podmínkami Gazpromu. Toto rozhodnutí nebude mít žádné důsledky pro fyzickou dodávku plynu do nizozemských domácností,” ujistil na svém Twitteru nizozemský ministr energetiky Rob Jetten.

Rusko nepřeruší dodávky plynu do Rakouska

Mluvčí ministerstva hospodářství Pieter ten Bruggencate řekl, že Nizozemsko nebude kvůli výpadku ruských dodávek spouštět nouzový plán, v němž by žádalo průmyslové firmy o snížení spotřeby. „Zatím to není vnímáno jako ohrožení dodávek,“ řekl.

Rovněž národní provozovatel plynárenské sítě Gasuine prostřednictvím svého mluvčího sdělil, že v důsledku výpadku dodávek od Gazpromu do GasTerra neočekává žádné narušení v síti.

Přerušení dodávek očekává i společnost Orsted, která zajišťuje dodávky ruského plynu do Dánska. I ta odmítla přistoupit na platby v rublech. Dánský energetický úřad avizoval, že v důsledku přerušení dodávek neočekává žádné bezprostřední problémy v zásobování domácností.

Gazprom už před více než týdnem přerušil dodávky plynu do Finska a v dubnu také do Polska a do Bulharska. Rusko začalo platby ve své měně vyžadovat po invazi na Ukrajinu, kdy na něj západní země uvalily sankce.