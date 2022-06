Cesta k levnější elektřině? Do EU ji chce posílat Ukrajina

Ceny elektřiny se šplhají do závratných výšin, snížit napětí na energetických trzích by mohly nové dodávky z Ukrajiny. Válkou sužovaná země chce do Evropské unie (EU) začít posílat elektřinu ještě letos. Ukrajina doufá, že do konce roku inkasuje od EU za export elektřiny až 1,5 miliardy eur (zhruba 37 miliard korun). Uvedla to poradkyně ukrajinského ministra energetiky. Podle analytika by se ale EU na tyto dodávky příliš spoléhat neměla.