Ceny plynu klesají, lidé ušetří

Třeba domácnost, která plynem v bytě vaří, ohřívá vodu a topí a spotřebuje 1800 kubíků ročně, zaplatí kolem 28 600 korun za rok. Pokud by cena klesla o pět procent, činila by úspora přes 1400 korun ročně. Rodina se stejným využitím plynu v rodinném domě a spotřebou 3000 kubíků by oproti současným asi 45 tisícům korun ušetřila přes 2000 Kč.

Innogy upraví ceníky ještě letos

„Domnívám se, že při přípravě ceníků na příští topnou sezonu dodavatelé poněkud sníží ceny. Umožní jim to vývoj velkoobchodních cen na burze. Tam pokles cen začal ještě před krizí, a to kvůli teplé zimě, růstu produkce a přebytkům na světových trzích. Epidemie a obavy ze snížení poptávky pád cen ještě akcelerovaly. Klesly až o 25 procent,“ řekl Právu analytik společnosti ENA Jiří Gavor.

Cena zemního plynu jako komodity by pro domácnosti podle jeho slov mohla klesnout do deseti procent. Na konečné platbě domácností se plyn podílí asi 70 procenty, zbylých 30 procent tvoří regulovaná složka ceny. „Při zlevnění plynu o deset procent by se tak konečná cena pro rodiny snížila o sedm procent,“ dodal Gavor.

Pokles cen kolem pěti procent předpokládá hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček. „U lidí s fixní smlouvou se cena měnit nebude, ostatním mohou ceny klesnout kolem pěti procent. Celkově tedy v součtu lidí s fixovanou cenou a bez fixu ceny klesnou mírněji,“ vysvětlil Křeček.

Gavor uvedl, že plyn zlevní lidem více než elektřina, ale také dříve, i když to ještě nebude v nejbližších měsících. Letos chce promítnout klesající velkoobchodní ceny do ceníků pro rodiny společnost innogy.

„Aktuální změny na velkoobchodních trzích se do konečných cen promítají se zpožděním. Vzhledem k tomu, že pro naše zákazníky nakupujeme s několikaletým (dvouletým) předstihem, lze očekávat, že pokles cen se projeví v koncových cenách pro zákazníky před příští topnou sezonou. Pokud vydrží velkoobchodní ceny nízko, tak by to mohlo být na podzim,“ potvrdil Právu mluvčí innogy ČR Martin Chalupský.

Útlum průmyslu i teplá zima

Hlavním důvodem poklesu cen je podle něj výrazně nižší poptávka kvůli utlumení průmyslové výroby a omezení služeb v celé Evropě. Druhým důvodem je velmi teplá zima, která mimo jiné snížila spotřebu plynu v teplárenství. Evropské zásobníky jsou proto po zimě stále zaplněné a zemního plynu je na trhu nadbytek.