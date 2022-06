Rusko hrozí, že úplně vypne Nord Stream. Cena plynu raketově stoupá

Největší skokový nárůst evropský trh zaznamenal z úterka na středu, kdy cena povyskočila o 23 eur. K čtvrtečnímu poledni se pak posunula nahoru o dalších 20 eur. To je vyšší cena než v první den začátku války na Ukrajině, tedy 24. února.

Ruský plynárenský gigant Gazpromu v úterý a ve středu oznámil, že výrazně snižuje maximální objem dodávek přes plynovod Nord Stream 1, který vede po dně Baltského moře až do Německa a je hlavní trasou pro dodávky pro Evropu.

Ruský velvyslanec při Evropské unii Vladimir Čižov ve čtvrtek dokonce podle agentury RIA Novosti řekl, že přetrvávající problémy s opravou zařízení pro kompresorové stanice by mohly vést k tomu, že Rusko zcela zastaví plynovod Nord Stream 1.

Takový scénář by byl katastrofou pro Německo, které je na dodávkách plynu tímto potrubím závislé, řekl velvyslanec na okraj ekonomického fóra v Petrohradě.

To pro Evropu představuje rovněž problém, neboť texaský terminál se v posledních měsících stal jejím významným dodavatelem. Jeho provozovatel, americká společnost Freeport LNG, navíc oznámila, že výpadek v produkci v důsledku požáru potrvá minimálně do září, přičemž do plného provozu bude terminál uveden až na konci letošního roku.