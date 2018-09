Petr Kozelka, Právo

Firma přitom vznikla na začátku 90. let na zelené louce a dnes je nejen hlavním evropským hráčem na poli elektrického vytápění, ale se svými produkty boduje i po celém světě.

Podlahové vytápění ve světoznámém barcelonském svatostánku Sagrada Familia architekta Antonia Gaudího, vytápění fotbalového stadiónu v Istanbulu, kostelů na Novém Zélandě, v Austrálii, Itálii nebo Česku, několika mešit v Turecku a Iránu, vrtulí větrných elektráren v Anglii, výrobních hal, hotelů, soukromých rezidencí či bytových a rodinných domů od Irska po Uruguay. Tam všude proudí teplo díky výrobkům firmy z Jeseníku.

Po 28 letech od založení má společnost výrobní zázemí v sedmi evropských státech a své produkty nabízí v 60 zemích světa. Postupně koupila firmy podobného zaměření na Slovensku, ve Velké Británii, Francii, Španělsku, Norsku a počátkem letošního roku v Německu.

Vede Španělsko

Právě španělskou pobočku dostala na starost Kateřina Jezerská, dcera zakladatele Fenixu Cyrila Svozila. „Když jsme firmu ve Španělsku kupovali, byla po nepříliš úspěšném vedení několika předchozích majitelů téměř na odpis. Nebylo tedy divu, že zpočátku se na nás místní dívali skrz prsty. Katalánsko je silně průmyslový region, ale Česká republika tady má velmi dobré jméno, což pro nás bylo výhodou,“ řekla Jezerská.

„Poté, co zaměstnanci zjistili, že nám jde opravdu o to, aby firma fungovala, a naším zájmem je výrobu ponechat ve Španělsku, začali spolupracovat a pomalu se nám začalo dařit. Nebylo to ale lehké. Ve Španělsku jsou velice silné odbory a je téměř nemožné v těžkých dobách snížit náklady tím, že na dobu nezbytnou zredukujete počet zaměstnanců, aby firma mohla přežít. Když už se vám podaří zaměstnance propustit, je to pro firmu hodně drahé, což spousta společností neustojí. Nám se to ale i díky štěstí podařilo, firma je nyní stabilní a každý rok roste,“ popsala Jezerská, která se po španělské zkušenosti vrátila do centrály jako výkonná ředitelka.

Kateřina Jezerská vede španělskou pobočku Fenixu

FOTO: archív, Právo

Převzetí zahraničních firem se většinou obešlo bez komplikací. „Byly to společnosti, s nimiž jsme dlouhodobě obchodovali, takže oni znali nás a my zase je. Problematické to bylo jen ve Francii, kde byla komplikace s kombinací hrdosti a postoji tamního managementu, který jsme nakonec museli vyměnit. Dnes firmu vede bratr a firma funguje velice dobře. Našim zahraničním společnostem necháváme autonomii a snažíme se jim většinou nediktovat, co a jak mají dělat,“ popsala Jezerská.

O přesunu do Číny neuvažují



Společnost své výrobky od topných panelů, kabelů po fólie vyrábí v Jeseníku, případně ve svých evropských pobočkách. O přesunu výroby do Číny či dalších levnějších východních zemí firma neuvažuje.

„Vnímáme to tak, že s výrobou jde ruku v ruce i vývoj. Když firma přenese výrobu jinam, do určité míry nad ní ztrácí kontrolu. Vidíme to u jiných firem, které nejsou schopné udržet kvalitu a dodací lhůty. Když si všechno vyrábíme sami, známe úskalí výroby, víme, co zlepšit, a pak máme i zpětnou vazbu od zákazníků. Když na některé výrobky dáváme doživotní záruku, tak si musíme být jistí kvalitou,“ zdůraznila Jezerská.

Elektrické vytápění má podle Jezerské smysl zejména v nízkoenergetických domech, dokáže totiž vytápět každou místnost zvlášť, navíc v předem určenou dobu a na požadovanou teplotu.

„V těchto domech je potřeba dodaného tepla velice nízká, a proto je velkou výhodou, že naše systémy dokážou dodat teplo přesně tam a také, kdy potřebujete. Vytápění reaguje rychle, je dobře regulovatelné, bezúdržbové, má dlouhou životnost a teplo je předáváno sáláním, tak jak jsme zvyklí od sluníčka,“ popsala Jezerská. Kromě rodinných domů ale Fenix dodává vyhřívání do kancelářských prostor, průmyslových hal či do skladových prostor.

Fenix je největší firmou ve svém oboru v Evropě a jeho prodeje rostou i v Česku. Expanduje i za hranice Evropské unie. „Snažíme se rozprostřít na všechny kontinenty, posilujeme v USA, v Jižní Americe se nám poslední dobou daří především v Kolumbii a Chile,“ vypočetla Jezerská.