Nejstarší banka světa chce investorům vyplatit stovky miliard

Článek
Současně podle agentury Bloomberg počítá s průměrným ročním růstem výnosů o 4,6 procenta. Na konci období by se tak upravený zisk měl pohybovat kolem 3,7 miliardy eur ročně (90 miliard korun).
Nové cíle přicházejí krátce po dokončení akvizice banky Mediobanca v hodnotě 17 miliard eur letos v září. Spojením vznikl podle objemu aktiv třetí největší bankovní dům v Itálii. Podle webu ilsole24ore.com bude mít skupina víc než sedm miliónu klientů.
„Budujeme silnou, diverzifikovanou a ziskovou bankovní skupinu, která přináší udržitelný růst a nadstandardní výnosy pro akcionáře,“ uvedl generální ředitel banky Luigi Lovaglio.
Banca Monte dei Paschi di Siena má mimořádnou historickou stopu. Založena byla už v roce 1472 v toskánské Sieně a je považována za nejstarší dosud fungující banku na světě. Po více než pěti stoletích existence se však v minulém desetiletí ocitla na pokraji kolapsu kvůli špatným úvěrům a rizikovým obchodům. Záchrana ze strany italského státu tehdy znamenala faktické znárodnění a přísný restrukturalizační plán.
Současné vedení nyní sází na integraci Mediobanky. Její spotřebitelské úvěry Mediobanky se začlení do hlavních aktivit Monte dei Paschi. Korporátní a investiční bankovnictví spolu s privátním bankovnictvím pro majetnější klientelu budou převedeny do nové dceřiné společnosti, která ponese značku Mediobanca.
Součástí této nové struktury bude i třináctiprocentní podíl Mediobanky v pojišťovně Assicurazioni Generali, největší italské pojišťovně s tržní hodnotou kolem 56 miliard eur.