Zubař z uzavřeného Uničova leží ve vážném stavu v brněnské nemocnici

„Oficiálně informaci nemám, ale v Uničově letí a já vím, že je to skutečně pan zubař. Víme, že doktor byl převezen a leží v nemocnici ve velmi vážném stavu na plicní ventilaci. Všichni mu držíme palce a myslíme na něho,“ řekl Právu v neděli starosta Uničova Radek Vincour. (ODS).

„Je to situace velmi obtížná a problematická. Každý, kdo byl s panem doktorem v kontaktu, se teď bojí,“ dodal starosta.

Zubař měl údajně zdravotní problémy delší dobu, ale ordinoval do 13. března, pak zůstal doma. Později měl dechové potíže a záchranná služba ho v pátek převezla do prostějovské nemocnice, odkud byl transportován do Brna.