Zpřísňování nejvíc hrozí ve třech krajích. Největší očkovací centrum skončilo

V systému balíčků opaření proti koronaviru, s nímž přišlo ministerstvo zdravotnictví na jaře, by zmíněné tři kraje spadaly do toho pátého, přičemž Praha a Karlovy Vary by se blížily ke čtvrtému. Hygienici ani ministerstvo sice zatím neavizují nějaké zpřísnění opatření, ale nevylučují, že k němu může dojít.