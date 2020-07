Zkrátit karanténu pro bezpříznakové? Vojtěch je proti

„Zkrácení karantény není v tuto chvíli na stole. Je to závažná změna, které by musela předcházet širší odborná debata,“ řekl ve čtvrtek Vojtěch na dotaz Práva. Kuba , který za ODS kandiduje na jihočeského hejtmana, si podle něj dělá na onemocnění covid-19 reklamu.

Podle Kuby je současný systém karantény nastavený velmi přísně. „Dnes v ní končí na celých 14 dnů celé sportovní kluby nebo firmy, a to jen kvůli jedinému případu. Všichni sedí doma i když jim vyjde negativní test a jsou naprosto zdraví. To začíná být čím dál větší problém,“ vyjádřil se bývalý ministr. Návrh, že by se karanténa razantně zkrátila, zaslal i nově zřízené Radě vlády pro zdravotní rizika, kterou vede premiér Andrej Babiš .

Epidemiolog Roman Prymula by s Kubovou iniciativou problém neměl. „Určitě je to návrh, který se v nějaké podobě řeší po celém světě, a je to k jednání - sestoupit ze 14 dnů třeba na deset. Myslím, že je to opravdu legitimně k jednání,“ řekl serveru Seznam zprávy.