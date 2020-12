Zavřou zase obchody a restaurace? Čekáme na tiskovou konferenci vlády

Již dva dny se drží rizikové skóre v rámci protiepidemického systému PES na 64 bodech. To odpovídá přísnějšímu, čtvrtému stupni, při kterém jsou zavřené obchody, restaurace i všechny služby. Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) by tak v pondělí měla rozhodnout, za jakých podmínek se Česko vrátí zpět do čtvrtého stupně. Brífink po jednání je naplánovaný na 16. hodinu, Novinky ho nabídnou živě.